Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Mit den Q3-Zahlen habe Nel bei den Anlegern und Analysten wenig punkten können. Berenberg habe nach der Vorlage der Ergebnisse bereits letzte Woche das Kursziel von 23 auf 22 Norwegische Kronen (2,06 Euro) gesenkt, habe jedoch an der Kaufempfehlung festgehalten. Die Analysten würden die Anleger auf "volatile" Quartalsberichte einstellen.Die Berenberg-Analysten James Carmichael und Henry Tarr würden betonen, dass die Bewegung der Beteiligungen an Everfuel (12,3 Mio. Aktien) und Nikola (1,1 Mio. Aktien) "einen erheblichen Einfluss auf die Nettoergebnisse haben könnten." Der Auftragsbestand sei gesund und der Fokus bleibe auf alkalische Elektrolyseure gerichtet.Nel habe den Auftragsbestand per Ende September auf 939 Mio. Kronen (88,0 Mio. Euro) beziffert, was einem Rückgang von neun Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal, jedoch einer Steigerung von 63 Prozent im Vergleich zum Q3/2019 entspreche. Berenberg hebe die Großprojekte mit Iberdrola und Statkraft hervor - die Analysten würden den Wert dieser Aufträge auf umgerechnet 29,8 bis 31,9 Mio. Euro beziffern. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2019 hätten sich die Umsätze von Nel auf 53,3 Mio. Euro belaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link