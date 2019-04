Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (26.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel partizipiere an einem weiteren hochspannenden Projekt in Schweden, bei dem die erste nahezu emissionsfreie Eisen- und Stahlproduktion auf die Beine gestellt werden solle. Der Wasserstoff-Pure-Player werde einen Elektrolyseur mit einer Leistung von 4,5 Megawatt an das Joint Venture mit dem Namen Hybrit Development liefern - dem würden Vattenfall, SSAB und LKAB angehören. Doch die Meldung habe einen kleinen Beigeschmack.Denn welchen Gegenwert der Auftrag für Nel habe, würden die Unternehmen nicht mitteilten. Dennoch handle es sich um ein hochinteressantes Pilot-Projekt. Dass Nel einmal mehr für die Lieferung eines Elektrolyseurs beauftragt werde, spreche für die Technologie der Norweger. Klar sei auch: Nel, Vattenfall und Co würden einen langen Atem brauchen, um die Pilot-Phase abzuschließen.Das Potenzial für Wasserstoff-Anwendungen in der Eisen- und Stahl-Produktion sei enorm. Das Hybrit Project rechne mit einer steigenden Nachfrage. In Zeiten von Grenzwerten und Emissionsgrenzen werde also eine nachhaltige, umweltschonendere Stahl-Produktion an Bedeutung gewinnen.An der aktuellen "Der Aktionär"-Einschätzung für die Nel-Aktie ändere sich nichts. Die Aktie konsolidiere unverändert auf einem hohen Niveau - aus charttechnischer Sicht absolut gesund.Investierte Anleger sollten dabeibleiben, der Stopp wird zur Gewinnabsicherung (Erstempfehlung in "Der Aktionär"-Ausgabe 50/2017 zu 0,34 Euro) auf 0,47 Euro angehoben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2019)