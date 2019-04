Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.China sei der Trendsetter in Sachen batteriebetriebener Elektromobilität. Das Reich der Mitte habe mit einer klaren Strategie und umfassenden Förderprogrammen die Antriebsform salonfähig gemacht. Denke die chinesische Regierung bereits weiter und verfolgte eine ähnliche Strategie mit der Wasserstoffmobilität? Wie Reuters berichtet, könnte die Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Huang Libin, Sprecher vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT), habe laut Reuters gesagt: "Mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Fahrzeuge und reine Elektrofahrzeuge mit Lithium-Batterien sind wichtig auf den Weg in die Mobilität der Zukunft." Huang bzw. das Ministerium glaube, dass beide Antriebsformen parallel existieren würden.Auch Nel wolle von der Entwicklung in China profitieren. Bereits im Herbst letzten Jahres habe Nel-Chef Jon André Løkke den Markt im Interview mit "Der Aktionär" hervorgehoben: "Wir arbeiten an einer Durchdringungsstrategie. Und wir möchten bereit sein, wenn der Markt abhebt." Dieses Vorhaben habe das norwegische Unternehmen im kürzlich publizierten Geschäftsbericht bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: