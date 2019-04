Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (11.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nur noch wenige Tage: Dann steige endlich die Nikola World mit "Aktionär"-Tipp Nel. Der Vorstandsvorsitzende des norwegischen Unternehmens habe sich bereits zu Jahresbeginn optimistisch gezeigt, was das Projekt angehe. Doch langsam gehe es ans Eingemachte - die Börse warte auf Aufträge und Neuigkeiten von den zahlreichen Projekten, bei denen Nel einen Fuß in die Tür gestellt habe.Auf die Frage vom "Aktionär", inwiefern Nel weitere Order der über 700 geplanten Stationen von Nikola Motor bekommen könne, habe CEO Jon André Løkke im Januar 2019 geantwortet: "Ich möchte nicht darüber spekulieren. Wenn wir insgesamt eine gute Arbeit leisten, könnten sie sagen, dass sie die Arbeit mit uns fortsetzen." Klar sei: Løkke selbst wolle das Event in Arizona als Bühne nutzen."Ich werde persönlich mit einem kleinen Team von Nel dorthin fahren. Wir arbeiten eng mit Nikola Motor zusammen, wenn es um die Demo-Stationen und die kommerziellen Stationen geht, die viel größer sein werden als die Demo-Station, die gerade installiert wird und auf der Veranstaltung im April eingesetzt wird", so der Firmenlenker zu Jahresbeginn.Investierte Anleger halten an der Nel-Aktie fest, sollten jedoch nie den spekulativen Investmentcharakter aus den Augen verlieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link