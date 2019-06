Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (13.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel: Vorfall in Oslo hat schon größere Kreise gezogen - Finger weg! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" die Finger von der Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) wegzulassen.Es sei zu einer Explosion in der Tankstelle in der Nähe von Oslo gekommen. Der Unfall sei noch nicht geklärt worden. Nächste Woche solle es ein Investoren-Update von Nel geben. Bis dahin dürfte weiterhin Unsicherheit herrschen, was man auch am Kurs der Nel-Aktie ablesen könne, die zeitweise auf 0,43/0,44 Euro gesunken sei. Laut dem Aktienprofi müsse man sich jetzt fragen, wie sicher Wasserstoff und die Tankstellen seien. Vorsorglich seien Tankstellen geschlossen worden, die mit der Betankungstechnik von Nel arbeiten würden, darunter auch vier in Deutschland. Die einzigen Hersteller von Brennstoffzellen-Autos, Hyundai und Toyota, hätten die Verkäufe der Autos erstmal gestoppt. Das habe also schon größere Kreise gezogen. Insgesamt gebe es sehr viele Fragezeichen, die in wenigen Tagen nicht einfach weggespült würden.Der Langfrist-Chart der Nel-Aktie zeige eine Übertreibung, die abgebaut worden sei. Das wäre das Normal-Szenario ohne diesen Vorfall. Jetzt mit diesem Vorfall dürfte man bei der Nel-Aktie eher noch schwächere Kurse sehen. Die Nel-Aktie sei immer noch sehr teuer.Anleger sollen die Finger von der Nel-Aktie weglassen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.06.2019) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link