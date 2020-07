Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (15.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Auf dem Weg zu einer klimafreundlicheren Stahl-Produktion werde grünem Wasserstoff immer mehr eine Schlüsselrolle zugeschrieben. Noch zu Beginn des Jahres habe es aus der energieintensiven Stahlindustrie jedoch den Ruf nach politischer und finanzieller Hilfe gegeben, um einen Beitrag zur CO2-Minderung überhaupt leisten zu können. Nel stehe in jedem Fall in den Startlöchern. "Wir würden gerne mehr Geschäfte im Bereich grünem Ammoniak, mehr mit CO2-freiem Stahl und mehr mit grünem Methanol machen", so Nel-Chef Jon André Løkke im Gespräch mit dem "Aktionär".Die Nel-Aktie besteche derweil weiter durch ein enorm hohes Momentum. Die Bewertung sei aber mittlerweile mehr als sportlich. Neueinsteiger sollten nicht mehr zugreifen. Investierte Anleger könnten die Relative Stärke kurzfristig weiter ausreizen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: