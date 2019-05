Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Egal ob in der Mobilität oder Industrie: Immer mehr Unternehmen würden sich dem Thema Wasserstoff widmen. So auch Vattenfall. Der schwedische Energieversorger gehöre unter anderem dem Joint Venture Hybrit Development an, für das Nel einen Elektrolyseur liefern werde. Zum anderem arbeite Vattenfall fortan mit Preem Petroleum, dem größten Mineralölunternehmens Schwedens, zusammen. Ein Ziel: Eine riesige Wasserstoff-Elektrolyse-Anlage - und Nel könnte das notwendige Know-how beisteuern.Gehe es nach Vattenfall und Preem solle im Erfolgsfall eine Anlage mit einer Kapazität von 20 Megawatt bei Göteborg entstehen. Dort würden die Unternehmen dann eine grüne Wasserstoffproduktion mittels Elektrolyse planen.Durch strengere Emissionsvorschriften wachse auch der Druck auf die Industrie. Egal ob Stahl-, Düngemittel- oder Mineralölkonzerne - immer mehr Konzerne würden Wasserstoff ins Auge fassen, um Emissionen zu reduzieren und die vereinbarten Langfrist-Ziele zur Reduktion zu erreichen.Das Momentum bei der Nel-Aktie bleibe hoch. Langfrist-Anleger sollten sich von einer kurzen Verschnaufpause nicht aus der Ruhe bringen lassen, die überfällig sei. Schließlich gehöre dem Unternehmen die Zukunft.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät die Nel-Aktie zu halten. (Analyse vom 06.05.2019)