Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,7505 EUR -0,99% (05.11.2020, 08:02)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

19,795 NOK +4,93% (04.11.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (05.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Zahlen des norwegischen Unternehmens zum dritten Quartal hätten die Erwartungen der Analysten verfehlt. Ergebnisseitig belaste eine Marktwertanpassung der Nikola-Beteiligung, die mit der schwachen Kursentwicklung der Nikola-Aktie einhergehe. Erfreulich sei aber der Auftragseingang. Zudem verfüge Nel über liquide Mittel von 2,5 Mrd. NOK (norwegische Kronen; umgerechnet 228,7 Mio. Euro) und eine signifikante Beteiligung an der erst kürzlich an die Börse gestrebten Everfuel.Die Wertberichtigung der Nikola-Beteiligung drücke Nel unter dem Strich tief in die roten Zahlen. Die Gesellschaft verfüge jedoch über eine starke Cash-Position. Zudem könnten die Beteiligungen an Nikola und Everfuel mittel- bis langfristig wieder deutlich an Wert gewinnen. Die langfristigen Aussichten seien intakt. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, aber den Stopp bei 1,20 Euro beachten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2020)Börsenplätze Nel-Aktie: