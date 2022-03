Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,5675 EUR +0,16% (30.03.2022, 17:00)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,99 NOK +3,67% (30.03.2022, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (30.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ohne passende Infrastruktur keine Fahrzeuge mit einem Wasserstoff-Antrieb. Das wolle H2 Mobility Deutschland ändern. Die Gesellschaft habe sich vor kurzem Finanzmittel in Höhe von 110 Millionen Euro sichern können, um den Ausbau zu forcieren. Daran hätten sich neben dem Fondsmanager Hy24 auch namhafte Unternehmen (Altgesellschafter) beteiligt.An der Kapitalmaßnahme hätten sich Air Liquide, Daimler Truck, Hyundai, Linde, OMV, Shell und TotalEnergies sowie die bereits erwähnte Hy24 beteiligt. Die Investition werde für das Upgrade des bestehenden Tankstellennetzes und den Bau neuer Wasserstoffstationen verwendet, um die steigende Nachfrage nach Wasserstoff (H2) durch Nutzfahrzeuge und Fahrzeuge in intensiver Nutzung zu decken, heiße es in einer Pressemitteilung.Wasserstoff-Tankstellen würden sich von herkömmlichen Diesel- oder Benzin-Zapfsäulen deutlich unterscheiden. Ein Produzent solcher Stationen sei Nel aus Norwegen. Die Gesellschaft könne im dänischen Herning pro Jahr etwa 300 Wasserstoff-Tankstellen fertigen. H2 Mobility habe bereits bei den Skandinavien entsprechende Order in der Vergangenheit platziert. Gut möglich, dass Nel bei ausgewählten Stationen erneut zum Zug kommen könne.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck, TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link