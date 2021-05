Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,7925 EUR +4,67% (21.05.2021, 15:03)



Börse Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

18,12 NOK +4,95% (21.05.2021, 14:49)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (21.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das Papier des norwegischen Unternehmens ziehe zum Wochenende nochmal ordentlich an. Die Richtung stimme schon mal. Aus einem Grund könne allerdings noch keine endgültige Entwarnung gegeben werden.Aus charttechnischer Sicht sei der Nel-Aktie ein wichtiger Schritt gelungen. Nach dem seit Anfang Februar anhaltenden Abverkauf habe die Abwärtsbewegung an der Unterstützungszone gestoppt, die zwischen 16,50 und 17,20 NOK (Norwegische Kronen) verlaufe. Während der letzten sechs Handelstage sei der Kurs die meiste Zeit innerhalb dieses Bereichs geschwankt. Am heutigen Freitag habe er sich sogar deutlich von diesen Marken abheben können und habe damit ein Kaufsignal generiert.Dennoch sollten Anleger vorsichtig sein. Die Aufwärtsbewegung seit gestern finde unter abfallendem Handelsvolumen statt und relativiere damit das vorangegangene Kaufsignal. Erst ein erneuter Test der Unterstützungszone oder Kurse um das Volume-Peak bei rund 18,80 NOK würden eine Bodenbildung bestätigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link