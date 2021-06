Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (18.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nach zuvor zwei positiven Analystenkommentaren habe am Donnerstag eine norwegische Investmentbank Nel-Aktionäre auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Arctic Securities habe die Aktie auf "halten" abgestuft und in etwa das Kursziel halbiert. Das Papier des Wasserstoff-Spezialisten befinde sich derweil weiterhin in der Seitwärtsphase.Die Analysten von Arctic würden sich bei der Kurszielsenkung von 35 auf 18 Norwegische Kronen (von 3,43 auf 1,77 Euro) auf eine Wasserstoffstudie von Sintef beziehen. Diese unabhängige Forschungsorganisation aus Norwegen prognostiziere einen riesigen Markt für Wasserstoff mit einem Bedarf von über 100 Millionen Tonnen bis 2050.Die Investmentbank rechne aus diesem Grund damit, dass die gestiegene Nachfrage zu mehr Akteuren in der Branche führen werde. Die Ausweitung des grünen Anlageuniversums entfache somit einen "verstärkten Wettbewerb um Kapital", so die die Experten.Beide Szenarien der Investmentbank würden eine Herausforderung für Nel darstellen. Am Freitag werde die Aktie für 17,70 Kronen (1,74 Euro) gehandelt und liege damit nahe am Kursziel von Arctic Securities."Der Aktionär" bleibt bei seinem Kursziel von 2,50 Euro und dem Stopp bei 1,40 Euro. Sobald die 1,85 Euro-Marke geknackt wird, sollte der Wert wieder an Fahrt aufnehmen, so Laurenz Föhn. (Analyse vom 18.06.2021)