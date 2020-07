Für spekulativ orientierte Investoren bedeutet die aktuelle Talfahrt somit eine Kaufchance, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Stopp bei 1,05 Euro setzen! (Analyse vom 24.07.2020)



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,7095 EUR -2,56% (24.07.2020, 16:48)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

17,805 NOK -7,27% (24.07.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (24.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Wasserstoff sei eines der Megathemen an der Börse. Die neue Technologie biete ein Multi-Milliardenpotenzial. Trotzdem sei bei Nel derzeit Flaute angesagt: Seit dem Hoch bei 23,34 Norwegische Kronen (NOK) habe der Titel bereits 26 Prozent verloren. Am Freitag gehe es um weitere 5,7 Prozent abwärts. Wie gehe es weiter?Bei Nel hätten die Bären das Ruder übernommen - und es sehe nicht so aus, als ob sie es so schnell wiederhergeben würden. Am Freitag durchbreche das Papier des norwegischen Wasserstoff-Players die bedeutende Unterstützung bei 18,29 NOK und löse damit ein Verkaufssignal aus.Drehe nicht bald die Stimmung, könnte die Nel-Aktie rasch bis in den Bereich 15,50 NOK abverkauft werden. Dort verlaufe die nächste Unterstützung.Halte auch diese Marke nicht, rücke die 100-Tage-Linie ins Visier. Diese verlaufe aktuell bei 14,62 NOK.Sie würden deutlich mehr Investitionen in die deutsche Infrastruktur für dringend notwendig halten.Die fundamentalen Aussichten für Nel seien stark, die Norweger dürften eine wichtige Rolle in dem Milliardenmarkt spielen.