1,3765 EUR +1,93% (13.10.2021, 09:19)



13,62 NOK +1,91% (13.10.2021, 09:05)



NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (13.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nel, ITM Power oder Plug Power würden am Dienstag zu den stärksten Werten an den Börsen zählen. Die globale Energiekrise scheine auch die Wasserstoff-Highflyer wieder in den Fokus der Investoren zu rücken. Vor allem die Zugewinne bei Nel würden überraschen, habe doch eine skeptische Pareto-Studie im frühen Handel noch für Verluste gesorgt.Laut Pareto würden in der aktuellen Bewertung die Risiken bezüglich des Marktes, der Technologie und der Finanzen noch immer nicht angemessen widergespiegelt. Die Analysten hätten zudem die Umsatzerwartungen für 2021 und 2022 gekürzt, da es nur wenige bedeutende Aufträge gegeben habe. Sie würden auch die Gefahr sehen, dass die mittel- und langfristigen Schätzungen verfehlt werden könnten, was am Markt weiteren Verkaufsdruck aufbringen könnte.Das Kursziel von Pareto laute lediglich acht Norwegische Kronen (NOK), was umgerechnet 0,81 Euro entspreche und satte 40 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau liege. Das Votum laute entsprechend "sell". Für das dritte Quartal würden die Experten beim EBITDA ein Minus von 93 Millionen NOK erwarten, da sich Corona-Effekte und hohe Rohstoffpreise negativ auswirken dürften.Anleger beachten unverändert den Stopp bei 1,10 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link