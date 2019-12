Börsenplätze Nel-Aktie:



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (09.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Norweger hätten weitere Details zu einem Ende August gemeldeten Auftrag präsentiert. Beim Kunden handle es sich um den Energieversorger Engie, der den Elektrolyseur mit einer Leistung von 3,5 Megawatt bei den Norwegern geordert habe. Die Details in der Pressemitteilung würden Hoffnungen auf weitere Aufträge schüren.Die Installation des Elektrolyseurs sei für das Jahr 2020 vorgesehen. Das Gerät diene zur Erzeugung von grünem Wasserstoff, der dann einen Minen-Truck von Anglo American mit Brennstoffzellen antreiben solle. Der Elektrolyseur habe einen Auftragswert von vier Millionen Dollar.Doch mit 3,5 Megawatt (MW) sei es nicht getan. "Nach einer Erweiterung werden allein für diese Mine mehr als 100 MW Elektrolysekapazität benötigt, was eine neue attraktive Marktchance darstellt", sage Henning Langås, Vertriebsleiter von Nel Hydrogen Electrolysers. Zudem seien auch Plug Power und Ballard Power bei diesem Projekt involviert.Engagierte Anleger sollten mit einem Stopp bei 0,60 Euro an Bord bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link