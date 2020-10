Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,6735 EUR -0,42% (21.10.2020, 09:14)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

18,26 NOK -2,90% (20.10.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (21.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das Nel-Spin-off Everfuel rücke dem Listing am Merkur Market an der Börse in Oslo näher. Laut dem Unternehmen habe die Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen werden können. Und Everfuel sei dem Vernehmen nach auf eine hohe Nachfrage gestoßen. Ein erfolgreicher Start an der Börse bahne sich somit an.Wie geplant habe Everfuel 13,2 Mio. neue Aktien zu 22 NOK (Norwegische Kronen) bei Investoren platziert. Die Privatplatzierung sei bei norwegischen, nordischen und internationalen Investoren von hoher Qualität auf sehr großes Interesse gestoßen und sei mehrfach überzeichnet gewesen, so das Unternehmen.Große Pakete hätten Saga Tankers (Gegenwert von 55 Mio. NOK), Luxor Capital Group (45 Mio. NOK) und BankInvest (20 Mio. NOK) erworben. Everfuel-CEO Jacob Krogsgaard und weitere Mitglieder des Managements (über die E.F. Holding) würden ca. 68% der Anteile kontrollieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link