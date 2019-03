Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (18.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Aktie habe sich seit Jahresbeginn prächtig entwickelt, das Management rund um CEO Jon André Løkke habe auch mit einigen Aufträgen aufwarten können. Doch in der aktuellen Börsenbewertung von gut 700 Millionen Euro seien jede Menge Vorschusslorbeeren eingepreist. Allen voran wegen einem Projekt: dem mit Nikola Motor. In wenigen Wochen steige die Nikola World in den USA, bei der das Start-up seine Brennstoffzellen-Trucks präsentieren werde.Klar sei: Nel werde vor Ort Nikola Motor unterstützen, die Demo-Stationen sollten die Trucks mit dem nötigen Wasserstoff versorgen. Offen sei nach wie vor, inwiefern Nel weitere Aufträge von Nikola Motor ergattern könne. Denn schließlich wolle Nikola-Motor-CEO Trevor Milton die größte Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur in den USA errichten. Komme erneut Nel zum Zug? "Ich möchte nicht darüber spekulieren. Wenn wir insgesamt eine gute Arbeit leisten, könnten sie sagen, dass sie die Arbeit mit uns fortsetzen", so Firmelenker Løkke gegenüber "Der Aktionär".Zur Erinnerung: Nikola Motor habe bei den Norwegern bereits 448 Elektrolyseure und Betankungsausrüstung bestellt. "Wir sind sehr stolz darauf, diesen 1-Gigawatt-Elektrolyseur-Vertrag mit Nikola für die exklusive Lieferung von 448 Elektrolyseuren und Tankanlagen für die bahnbrechende Entwicklung einer Wasserstoff-Infrastruktur in den USA zu verkünden. Der Deal mit einem Volumen von mehreren Milliarden norwegischen Kronen ist der mit Abstand größte Elektrolyse- und Betankungsvertrag, der jemals vergeben wurde", so Nel-Chef Løkke im Juni 2018. Die Börse scheine angesichts der hohen Bewertung an der Börse auf weitere Aufträge in dieser Größenordnung zu spekulieren. Das Projekt mit dem US-Start-up dürfe keinesfalls ins Wasser fallen. Die Folge wäre ein massiver Vertrauensverlust gegenüber den Aktionären und fallende Kurse.Die Story rund um Nel sei intakt, es seien nur noch wenige Wochen bis zur Nikola World.Investierte Anleger bleiben dabei, sollten allerdings nie den spekulativen Charakter der sportlich bewerteten Aktie aus den Augen verlieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2019)