Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (05.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe bei vielen Wasserstoffprojekten als Spezialist für Elektrolyse- und Betankungsinfrastruktur einen Fuß in der Tür. Doch das Management rund um Jon André Løkke müsse nun den nächsten Schritt gehen und endlich Großaufträge eintüten.Dazu könnte es nun bald kommen. Denn in elf Tagen starte in Arizona die "Nikola World", die Hausmesse des Wasserstoff-Start-ups. Dort werde Nikola Motor wohl seine Trucks mit Brennstoffzellen vorstellen. Nel-Aktionäre würden sich die Frage stellen, ob die Norweger in den Genuss weiterer Aufträge kommen würden. Schließlich möchten die Amerikaner die größte Wasserstoffbetankungsinfrastruktur der Welt auf die Beine stellen. Nel habe die passenden Produkte dafür im Portfolio und bereits die ersten zwei Demo-Stationen am Liefern.Trotz der Diskrepanz zur fundamentalen Entwicklung hätten die Nel-Bullen das Zepter weiter fest in der Hand. Kürzlich habe der spekulative Top-Tipp aus AKTIONÄR-Ausgabe 50/2017 ein neues Rekordhoch erreicht. Noch lasse die Trendstärke über die hohe Bewertung hinwegsehen. Die hohe Relative Stärke spiegele sich auch im TSI-Wert des norwegischen Titels wider.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link