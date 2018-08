Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

3,50 NOK -0,85% (22.08.2018, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (23.08.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online- "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Es bleibe dabei: Das norwegische Unternehmen befinde sich auf Kurs. Aufträge aus Südkorea oder Australien beispielsweise, wo das Thema Wasserstoff aktuell richtig Fahrt aufnehme, sollten der Nel-Aktie weiteren Auftrieb verleihen können. Nel sei aktuell die spannendste Wette im Sektor, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:0,357 EUR -4,03% (23.08.2018, 09:59)