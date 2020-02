Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (20.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zugegeben: Als "Der Aktionär" erstmals im Aktienreport "Mobilität der Zukunft - 150%-Chance mit diesem Nischen-Player" die Nel-Aktie zu Kursen um die 0,30 Euro im Oktober 2017 zum Kauf empfohlen habe, habe der Hot-Stock wenig Investorenliebe empfangen. Knapp 2,5 Jahre später hätten viele Anleger die Wasserstoff-Perle allerdings fest in ihr Herz geschlossen. Und daran dürfte sich auch so schnell nichts ändern.Nel sei erwachsen geworden und habe seit der Kaufempfehlung im Aktienreport bei einer Vielzahl an hochspannenden Projekten einen Fuß in die Tür gestellt. Allen voran von der Kooperation mit der Nikola Motor Company erhoffe sich Nel einiges. Schließlich möchte das US-Start-up ein flächendeckendes Wasserstoff-Tankstellen-Netz in Nordamerika etablieren. Die Spekulationen, dass die Wahl bei der Auslieferung der Stationen (und den dazugehörigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff) auf Nel fallen könnte, seien bekannt.Doch die Story rund um Nikola Motor könnte kurz- bis mittelfristig einen weiteren Schub erhalten. Demnach wolle das US-Unternehmen nicht nur Lkw mit Brennstoffzellen-Antrieb auf die Straße schicken, sondern nun auch einen Pick-up namens "Badger". Im Rahmen der Vorstellung des neuen Fahrzeuges habe die Gesellschaft klar gemacht, dass die ersten Standorte für Wasserstoff-Tankstellen feststünden und in diesem Quartal bekannt gegeben würden.Ergo: In Sachen Wasserstoff-Tankstellen sollte es bald zur Sache gehen. Welche Rolle Nel beim Roll-out und der weiteren Planung der Stationen spiele, werde sich zeigen.Was es nun brauche, seien große Aufträge, damit sich die Diskrepanz zwischen Marktkapitalisierung und operativer Entwicklung verringere. Denn aktuell werde der Wasserstoff-Spezialist mit einem Kurs/Umsatz-Verhältnis von 19 bewertet. Das Management sei nun gefordert, den Kapitalmarkt mit Aufträgen zu versorgen.Die Nel-Aktie bleibe die wohl spannendste, wenngleich auch eine spekulative Wette auf den sektorübergreifenden Durchbruch der Wasserstoff-Technologie. Nicht einmal die Explosion einer Wasserstoff-Tankstelle scheine die Aktie zu stoppen. Heiße Kiste, Neueinsteiger warten einen klaren Rücksetzer ab. Fahnenstangen-Alarm, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.02.2020)