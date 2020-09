Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (25.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Nel-Aktie sei weiter auf der Suche nach einem tragfähigen Boden. Unverändert würden die Betrugsvorwürfe rund um das US-Start-up Nikola belasten - schließlich sei das Unternehmen der wohl wichtigste Kunde der Norweger. Derweil habe ein Insider das günstigere Kursniveau bei Nel genutzt, um die Beteiligung auszubauen.Bjørn Simonsen, Vizepräsident Investor Relations und Corporate Communication von Nel, habe über seine Beteiligungsgesellschaft Simonsen AS 100.000 Aktien zum Preis von 15,39 Norwegische Kronen (umgerechnet 1,39 Euro) gekauft. Damit halte Simonsen nun 1.616.138 Millionen Stücke sowie 616.000 Optionen.Der "kleine" Insiderkauf sollte nicht überbewertet werten, sei jedoch ein kleiner Fingerzeig in Sachen Vertrauen in das eigene Unternehmen. Derweil helfe die Transaktion der Aktie nicht auf die Sprünge. Im schwachen Gesamtmarkt falle der Wasserstoff-Titel abermals zurück.Engagierte Anleger werfen vorerst nicht das Handtuch, sollten allerdings die Position mit einem Stopp bei 1,20 Euro absichern, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link