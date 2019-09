Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,8545 EUR +2,27% (26.09.2019, 09:38)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

8,18 NOK -4,88% (25.09.2019)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (26.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel komme in den Genuss von Subventionen vom norwegischen Staatsunternehmen Enova. Für die Entwicklung einer modernen Pilotproduktionslinie für Elektrolyseure stelle der Staat 9,25 Millionen Norwegische Kronen zur Verfügung (933.000 Euro). Das sei nicht viel, dennoch sei das Engagement von Enova klar positiv zu werten. Derweil könnte es bei einem anderen Projekt Probleme geben.Denn Nel arbeite mit Wrightbus im H2-Bus-Konsortium zusammen. Das nordirische Unternehmen befinde sich allerdings seit geraumer Zeit in finanzieller Schieflage und sei nun in die Pleite gerutscht.H2 Bus zeige sich auf Twitter enttäuscht, blicke jedoch optimistisch in die Zukunft und halte am Ziel, 1.000 Brennstoffzellen-betriebene Busse mit der dazugehörigen Infrastruktur bis 2023 in europäischen Städten auf die Straße zu bringen, fest.Könne Wrightbus nicht gerettet werden, werde sich das Konsortium nach einem neuen Bus-Partner umsehen müssen. Hier kämen als europäische Brennstoffzellen-Bushersteller unter anderem die belgische Van Hool und die polnische Solaris (zur CAF-Gruppe gehörend, spannende Aktie) infrage.Investierte Anleger sollten bei Nel die Ruhe bewahren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Die Pleite von Wrightbus sei ein Rückschlag, aber noch lange kein Beinbruch. "Der Aktionär" sei davon überzeugt, dass H2 Bus das Problem bewältigen könne. Nel bleibe die wohl spannendste Wette auf den Durchbruch von Wasserstoff-Technologien auf dem internationalen Kurszettel. . (Analyse vom 26.09.2019)