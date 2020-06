Börsenplätze Nel-Aktie:



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (05.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der erste Handelstag der Nikola Corp. sei passé. Nach einem volatilen Handel habe die fortan unter dem Ticker-Symbol "NKLA" handelbare Aktie den Donnerstag mit einem Minus von 0,65 Prozent auf 33,75 Dollar beendet. Im Vorfeld sei der Titel allerdings regelrecht durch die Decke gegangen. Nun könne sich Nikola voll auf das operative Geschäft fokussieren.Durch den Unternehmenszusammenschluss habe Nikola über 700 Mio. Dollar eingesammelt. Mit dem Kapital solle die Produktion der batterie- und brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeuge beschleunigt werden. Auch das Personalkarussell drehe sich im Zuge der Fusion mit VectoIQ: Stephen Girsky, vormals CEO der mit Nikola verschmolzenen Gesellschaft und einst Manager bei General Motors, steige in den Verwaltungsrat auf.Die ersten 30 Millionen Dollar seien bereits verplant. Der Infrastruktur-Partner Nel sei beauftragt worden, Elektrolyseure für die ersten fünf großen Wasserstoff-Stationen zu produzieren. Das Umsatzpotenzial, welches es für Nel zu erschließen gebe, sei enorm. Nikola sei der wohl wichtigste Kooperationspartner der Norweger.Nikola komme nun auf eine stramme Bewertung von rund zwölf Milliarden Dollar. Das Potenzial, aber auch die Erwartungen an die Amerikaner sind enorm, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link