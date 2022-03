Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,7295 EUR +2,49% (17.03.2022, 08:36)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

16,725 NOK +6,43% (16.03.2022, 16:26)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (17.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wasserstoff-Aktien wie die von Nel hätten in den ersten Wochen des Ukraine-Kriegs eine Renaissance an der Börse erlebt. Doch die hohe Bewertung müsse auch mit fundamentalen Neuigkeiten unterfüttert werden. Die Norweger hätten am Mittwoch einen Auftrag melden können, wenngleich der Auftragsgegenwert überschaubar sei.Nel werde einen alkalischen Elektrolyseur an Solar Foods liefern. Damit solle grüner Wasserstoff für die Herstellung von Lebensmitteln aus Kohlenstoffdioxid und Strom produziert werden.Das Tech-Startup Solar Foods stamme aus Finnland und sei von Pasi Vainikka im Jahr 2017 ins Leben gerufen worden. Derzeit baue das Unternehmen seine "Factory 01" in Vantaa, wo die kommerzielle Produktion des Proteins Solein in der ersten Hälfte des Jahres 2023 starten solle. Dieses wolle Solar Foods fast ausschließlich aus Sonnenenergie und Kohlenstoffdioxid gewinnen.Wie überschaubar der Auftrag sei, zeige ein Blick auf den Börsenwert von Nel. Die Gesellschaft werde mit knackigen 2,5 Milliarden Euro bewertet. Die Norweger müssten größere Order vermelden, um auf Dauer diese hohe Bewertung rechtfertigen zu können.Investierte Anleger bleiben an Bord und beachten den Stopp bei 1,25 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link