Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6205 EUR -2,90% (26.08.2019, 09:18)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

6,47 Norwegische Kronen -1,75% (23.08.2019)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (26.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Norddeutschland wolle bei der für die Energiewende und angestrebten klimaneutralen Industrieproduktion wichtigen Wasserstofftechnologie stärker mitmischen. Der aus Ökostrom wie Windenergie gewonnene sogenannte grüne Wasserstoff habe aus Sicht von Experten großes Potenzial. Elektrolyse-Spezialisten wie die norwegische Nel könnten von einer möglichen Umsetzung profitieren.Vertreter von Politik und Wirtschaft würden am Montag (10:30 Uhr) in Cuxhaven diskutieren, wie mit Strom von Windparks in der Nordsee in großem Stil "grüner Wasserstoff" hergestellt werden könne. Dieser werde aus der Nutzung erneuerbarer Energien mittels Wasser-Elektrolyse gewonnen und unterscheide sich vom "grauen Wasserstoff", der aus fossilen Rohstoffen wie Erdgas generiert werde.Erörtert werden solle, welche rechtlichen und ökonomischen Hürden beim Einstieg in die industrielle Wasserstoffwirtschaft zu erwarten seien. Nel zähle zu den erfahrenen Unternehmen auf dem Gebiet der Elektrolyse-Technologie. Gegründet worden sei die Gesellschaft bereits 1927.Für Nel-Aktionäre stehe jedoch in dieser Woche ein enorm wichtiger Termin auf der Agenda: Am Mittwoch (28. August) würden die Norweger die Halbjahreszahlen 2019 vorlegen.Neueinsteiger sollten klare Kaufsignale abwarten. Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 0,52 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.08.2019)