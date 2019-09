Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (04.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nikola Motor habe die Katze aus dem Sack gelassen: Die IVECO-Mutter CNH Industrial steige beim Start-up ein. Die Europäer würden 250 Millionen Dollar im Rahmen einer Finanzierungsrunde in den Nel-Partner pumpen. Dabei sollten die CNH-Industrial-Marken IVECO und FPT Industrial bei der Entwicklung und Produktion von batterie- und brennstoffzellenbetriebenen Lkw zur Seite stehen.Dass CNH Industrial 250 Millionen Dollar in das amerikanische Start-up stecke, sei mehr als positiv für Nikola Motor zu werten und stärke das Vertrauen in das noch junge Unternehmen. Allerdings habe die im Vorfeld angekündigte Meldung nicht direkt etwas mit dem Wasserstoff-Unternehmen Nel zu tun.Auf die Frage eines Twitter-Users, was mit der Partnerschaft mit Nel wäre, habe Nikola-Boss Trevor Milton geantwortet: "All is going well. Working hard on station rollout with Nel." Das klinge nach mehr. Bjørn Simonsen, Vizepräsident Investor Relations und Corporate Communications, habe die Nikola-Meldung via Twitter kommentiert.Die Nel-Aktie habe zunächst verhalten auf die Nikola-Meldung reagiert und an der Heimatbörse in Oslo mit einem Minus von 1,9 Prozent auf 7,09 Norwegische Kronen (0,71 Euro) geschlossen. Im deutschen Handel hätten die Papiere danach weiter an Boden verloren. Anleger sollte dies allerdings nicht aus der Ruhe bringen. Das Kaufsignal sei intakt.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der Nel-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 04.09.2019)