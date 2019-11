Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,799 EUR +0,82% (25.11.2019, 12:51)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

8,05 NOK +3,67% (22.11.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (25.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe eine Meldung von Truckbauer Nikola Motor für große Unsicherheit beim norwegischen Partner Nel gesorgt. Das US-Unternehmen habe bekannt gegeben, eine neuartige Batterie entwickelt zu haben, die die Reichweite elektrisch betriebener Fahrzeuge bei gleicher Größe verdoppeln solle. Eigentlich wolle Nel als bevorzugter Partner in großem Stil Wasserstoff-Tankstellen und Elektrolyseure an Nikola liefern. Deren Chef habe dann auch via Twitter bestätigt, dass es bei den Plänen bleibe. Die Nel-Aktie habe sich stabilisiert. Ein Analyst habe zudem sein optimistisches Kursziel bestätigt.Obwohl die Nel-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten rund 80% zugelegt habe und nicht mehr günstig bewertet sei, habe der Wert vor dem Hintergrund der weiterhin hervorragenden Zukunftschancen für die Wasserstoff-Technologie weiteres Potenzial. Allerdings bleibe nach wie vor ein gewisses Maß an Unsicherheit, wie es beim wichtigsten Partner Nikola Motor weitergehe, wo die Finanzierung der hohen Investitionen noch nicht gesichert sei. Nel bleibe für risikobewusste Anleger eine recht aussichtsreiche Position, die bei 0,60 Euro mit einem Stopp-Loss abgesichert werden sollte, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.11.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: