ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (13.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.

Das norwegische Unternehmen habe ein neues Update zum Vorfall an der Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo gemeldet, ganz zur Freude der Bullen. Denn nach ersten Untersuchungen habe weder der Elektrolyseur noch der Tankautomat laut der Meldung von Nel etwas mit der Explosion zu tun. Die Nel-Aktie könne sich erholen.

Die norwegische Zeitung "Aftenposten" habe einen Artikel mit Bildern von der betroffenen Wasserstoff-Tankstelle publiziert. Auch Nel-Chef Jon André Løkke zeige sich in einer ersten Reaktion erleichtert: "Wir sind mit den vorläufigen Ergebnissen zufrieden und unsere Elektrolyseursparte wird nun wieder wie gewohnt arbeiten."