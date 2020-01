Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (16.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld für Wasserstoff-Aktien erreiche die Nel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch. Die Insider-Verkäufe und der Vorfall an der Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo seien passé, der Blick richte sich längst nach vorn. "Der Aktionär" werfe einen Blick auf aktuelle Kursziele von Analystenseite und den ersten wichtigen Zahlentermin des Jahres.An der Heimatbörse in Oslo habe der Wasserstoff-Hot-Stock im heutigen Handel das bisherige Hoch bei 9,78 Norwegische Kronen geknackt. Das Kaufsignal müsse allerdings auch auf Schlusskursbasis bestätigt werden.Zweistellige Kursziele würden derweil Norne Securities mit 11,95 Kronen und Arctic Securities mit 10,50 Kronen ausrufen. Das Ziel von SpareBank-Analyst Jonas Meyer von exakt 10,00 Kronen sei fast erreicht. Zum Verkauf rate indes Pareto Securities mit einem Zielkurs von 6,00 Kronen. Wie die Gesellschaft das vierte Quartal 2019 abgeschlossen habe, werde Nel am 05. März kommunizieren. Die Vorlage des Geschäftsberichtes 2019 sei für den 22. April vorgesehen.Charttechnisch habe sich die Lage in den letzten Wochen jedoch erheblich verbessert, alle Widerstände hätten die Nel-Bullen aus dem Markt räumen können. In einem freundlichen Marktumfeld gepaart mit einem positiven Unternehmensnewsflow sollte die Aktie in zweistellige Notierungen in der Heimatwährung vordringen können.Investierte Anleger sollten jedoch nie den spekulativen Charakter des defizitär wirtschaftenden Wasserstoff-Hot-Stock aus den Augen verlieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.01.2020)