1,668 EUR -4,03% (05.06.2020)



17,865 NOK -0,75% (05.06.2020)



NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (07.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nikola Motor sei in dieser Woche mit einer zweistelligen Milliarden-Dollar-Bewertung an der Börse angekommen. Gleichzeitig habe das Start-up beim Partner Nel einen Auftrag für Elektrolyseure im Gegenwert von 30 Mio. USD platziert. Die Nel-Aktie kenne daraufhin kein Halten mehr. Pareto Securities bleibe aber kritisch.Pareto Securities habe das Papier des norwegischen Unternehmens nach dem Auftrag auf "sell" belassen. An sich sollte dieser keine Überraschung und in der aktuellen Bewertung von Nel gut eingepreist sein, so die Investmentbank. Demnach sollten die ersten Elektrolyseure 2023 ausgeliefert werden. Zudem liege der Auftragsgegenwert weit unter dem, was Pareto erwartet habe.Dass die Nel-Aktie eine sportliche Bewertung inne habe, sei kein Geheimnis. Die Gesellschaft müsse jedoch weitere Aufträge in ähnlicher Größenordnung in den kommenden Wochen und Monaten melden, um ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 38 zu rechtfertigen. Auch in Sachen Margen sollte Nel in den nächsten Quartalen sukzessive Verbesserungen zeigen.Der Nikola-Auftrag und der geglückte Börsengang des Partners hätten der Nel-Aktie erneut einen kräftigen Aufwärtsimpuls verliehen. Aktuell sei das Chartbild klar überhitzt. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger sollten allerdings einen klaren Kursrücksetzer ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link