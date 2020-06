Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits vor dem ersten Handelstag der Nikola Corporation an der Börse sorge ein erteilter Auftrag für Furore: Nel solle alkalische Elektrolyseure für die ersten Wasserstoff-Stationen des US-Start-ups liefern. Die Meldung verleihe der Nel-Aktie im nachbörslichen deutschen Handel abermals Schwung, neue Höchststände seien in Sicht.Nel habe einen lang ersehnten Auftrag von Nikola Corp. erhalten. Die Bestellung habe laut den Norwegern einen Wert von mehr als 30 Millionen Dollar. Die alkalischen Elektrolyseure, die Nikola bestellt habe, sollten hauptsächlich in der neuen norwegischen Nel-Fabrik vom Band rollen.Die Stationen, die Nel mit Nikola Corp errichten wolle, hätten jeweils eine Kapazität von acht Tonnen Wasserstoff pro Tag. "Wir bauen das größte Wasserstoff-Netzwerk der Welt, und ich könnte nicht stolzer darauf sein, dass Nel daran beteiligt ist", habe Trevor Milton, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Nikola Corporation, gesagt.Die Beziehung zwischen dem Wasserstoff-Pure-Player Nel und Nikola sei intakt. Laufe alles nach Plan, dürfte der Auftrag nicht der letzte für Nel von den Amerikanern gewesen sein. Das schaffe neuen Raum für Fantasie - dass die Nel-Aktie inzwischen auf einen Börsenwert von rund zwei Milliarden Euro komme (daraus resultiere ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 31), rücke dabei in den Hintergrund.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der Nel-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 04.06.2020)