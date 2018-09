Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,375 EUR -2,85% (05.09.2018, 16:13)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

3,646 NOK +1,28% (05.09.2018, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (05.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Wenn alles nach Plan laufe, werde das norwegische Unternehmen gemeinsam mit Nikola Motor eines der größten Wasserstoff-Betankungsnetze weltweit auf die Beine stellen. Entsprechend hoch seien auch die damit verbundenen Risiken für Nel. Der Glaube an das Nikola-Projekt in den USA sei allerdings groß, sehr groß. Kein Wunder, dass Nel 5 Mio. USD in das US-Start-up investiert habe.Für den Anlegermagazin bleibe die Nel-Aktie für spekulative Anleger ein hochinteressantes Investment im Wasserstoff-Sektor. Neue Aufträge, z.B. aus Südkorea, sollte dem Titel frische Impulse geben, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.09.2018)Börsenplätze Nel-Aktie: