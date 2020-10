Börsenplätze Nel-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Nel-Aktie zeige sich zurzeit von ihrer volatilen Seite. Nachdem der Titel in der vergangenen Handelswoche mit einem satten Plus geschlossen habe, würden aktuell wieder die Gewinne verblassen. Zudem habe die Aktie heute unter einer enorm wichtigen Unterstützung geöffnet. Müssten sich Anleger jetzt auf weitere Rücksetzer einstellen?Trotz der guten Auftragslage des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens stehe das Papier weiterhin unter Verkaufsdruck. Noch am Montag habe die Nel-Aktie stark zugelegt und ein neues Zwischenhoch bei 21,32 Norwegischen Kronen (NOK) markiert (entspreche 1,95 Euro). Von dort an sei aber der Kurs gedreht und heute sogar zum Handelsstart unter die 50- und die 100-Tage-Linie gefallen, die beide bei rund 19,30 NOK verlaufen würden.Sollte der Aktienkurs heute unter den Durchschnittlinien schließen, wäre das ein starkes Verkaufssignal. Ein Rücksetzer bis an die horizontale Unterstützungslinie bei 17 NOK sei dabei recht wahrscheinlich. Aufgrund der niedrigen Trendstärke (ADX-Indikator) sollte sich der Titel mittelfristig dann weiterhin innerhalb der Seitwärts-Range von 17 NOK bis 23,50 NOK bewegen.Investierte Anleger sollten mit einem Stopp bei 13,15 NOK (entspricht 1,20 Euro) dabei bleiben, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link