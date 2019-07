Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,7295 EUR +2,39% (22.07.2019, 18:13)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,025 NOK +3,54% (22.07.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (22.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Titel könne zum Beginn der neuen Handelswoche deutlich zulegen und erneut die Marke von sieben Norwegische Kronen (NOK) hinter sich lassen. Damit helle sich das Chartbild wieder auf. Vor wenigen Tagen habe die wichtige Support-Zone bei 6,50 Kronen erfolgreich verteidigt werden können.Mit dem Überschreiten der Marke von 7,00 NOK rücke nun wieder die 50-Tage-Linie bei 7,18 NOK in Visier. Gelinge der Anstieg über diese Hürde, könnte das Papier schnell in Richtung Juli-Hoch bei 7,88 NOK vorstoßen. Dort habe die Nel-Aktie den höchsten Stand nach der Explosion einer Wasserstofftankstelle bei Oslo erreicht.Ohne operative Fortschritte oder neue Aufträge dürfte es aber schwierig werden, das Verlaufshoch bei 7,88 NOK zu überwinden. Denn trotz der starken Zukunftsperspektiven sei die Bewertung mit einem Kurs/Umsatz-Verhältnis von 15 und roten Zahlen durchaus ambitioniert. Das Management rund um CEO Jon André Løkke müsse die zahlreichen angestoßenen Projekte nun auch in lukrative Umsätze umwandeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link