Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (18.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Wasserstoff-Stationen für Südkorea und Kanada, ein Elektrolyseur für die Schweiz: Nel habe mittlerweile viele Aufträge rund um den Globus erhalten. Doch ein Markt stehe bis dato weniger im Fokus: China. Das könnte sich schlagartig ändern, denn das Reich der Mitte habe große Pläne. Das Nel-Management wolle den Markt anpacken. So werde der Firmenlenker Jon André Løkke heute einen Überblick über die Wasserstoff-Wertschöpfungskette in Norwegen an einer Wirtschaftshochschule in Oslo abhalten.Im gestrigen Handel habe die Nel-Aktie am Nachmittag zwar kurzzeitig den Sprung über die Marke von 7,55 NOK (Norwegische Kronen) geschafft. Doch auf Schlusskursbasis habe der Ausbruch nicht bestätigt werden können. Vielleicht liefere die heutige Präsentation frische Impulse, dass das Papier nachhaltig über die Widerstandszone bei 7,55 NOK überwinden. Nel bleibe die wohl spannendste Wasserstoff-Wette auf dem Kurszettel, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: