Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,439 EUR -3,09% (15.10.2018, 09:47)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

4,19 NOK +1,95% (12.10.2018, 16:35)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (15.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Vom großen Umdenken hin zur Wasserstoffmobilität profitiere ein Unternehmen in besonderem Maße: Nel Hydrogen. Ähnlich wie bei der Elektromobilität brauche es für einen nachhaltigen Durchbruch der Brennstoffzellen-Technologie eine flächendeckende Infrastruktur. Das norwegische Unternehmen biete neben Elektrolyseuren zur Gewinnung von grünem Wasserstoff auch Wasserstoff-Tankstellen mit der dazugehörigen Ausrüstung an.Rund um den Globus nehme die Wasserstoffmobilität Fahrt auf. Wer auf den Megatrend setzen wolle, komme an Nel Hydrogen nicht vorbei. Bei Kursschwäche bleibe die Aktie ein spekulativer Kauf, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2018)Börsenplätze Nel-Aktie: