0,827 EUR +5,15% (07.11.2019)



8,08 NOK +2,08% (06.11.2019)



ISIN: NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (07.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel habe die Zahlen zum dritten Quartal 2019 veröffentlicht. Sowohl beim Umsatz als auch EBITDA hätten die Norweger besser abgeschnitten als von Analysten prognostiziert. Der Auftragsbestand sei um 58 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Der Wasserstoff-Player Nel bestätige den starken Marktausblick.Die Umsätze seien von 116,0 Millionen Norwegische Kronen auf 148,9 Millionen Kronen gestiegen. Rekord! Das EBITDA habe mit einem Verlust von 28,9 Millionen Kronen (Q3 2018: 53,3 Millionen Kronen) deutlich verringert werden können. Analysten hätten lediglich mit Erlösen von 139 Millionen Kronen und einem EBITDA-Verlust von 33 Millionen Kronen gerechnet.Ende des dritten Quartals hätten sich 651 Millionen Kronen in der Nel-Kasse befunden, eine komfortable Situation. Damit könnten die Norweger mögliche Verluste in Folgequartalen kompensieren.Nel befinde sich klar auf Wachstumskurs. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link