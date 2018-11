Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (15.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Tesla-Jäger Nikola Motor habe mit dem neuen Truck namens "Tre" kürzlich für Furore gesorgt. Vom 16. bis 18. April wolle das Start-up die drei Prototypen auf der Nikola World in Phoenix der breiten Masse vorstellen. Hinter geschlossenen Türen würden die Brennstoffzellen-Trucks offenbar auf eine rege Nachfrage treffen. Doch Nikola Motor und seine Partner wie die norwegische Nel haben ihre Hausaufgaben zu machen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". An Investoren scheine es aber nicht zu mangeln.Im gestrigen Handel habe die Nel-Aktie nach den Tweets von Nikola Motor um gut zwei Prozent zulegen können. Einmal mehr habe sich die 38-Tage-Linie als Support erwiesen. Jetzt stehe das spekulative Papier unmittelbar vor dem Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend.Es bleibe dabei: Nel zähle zu den spannendsten Aktien im zukunftsträchtigen Wasserstoff-Sektor. Neue Aufträge aus Asien, Australien, Europa oder feste Order von Nikola Motor sollten bei den Papieren für frische Impulse sorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link