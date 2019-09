Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (06.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nikola Motor habe im Rahmen einer Finanzierungsrunde CNH Industrial als neuen Partner und Geldgeber gewonnen. MIt Bosch und Hanwha habe Nikola-Boss Trevor Milton gestern zwei weitere strategische Investoren enthüllt, die bereits zuvor Geld in das Start-up im Gesamtgegenwert von 230 Millionen Dollar gesteckt hätten. Das Netzwerk an Partnern könne sich sehen lassen.Große Namen, die Nikola Motor an Bord habe. Und die norwegische Nel sei mittendrin. Zwar gebe es bis dato keinen offiziellen weiteren Auftrag von Nikola Motor. Doch die Aussagen zur Partnerschaft und der Infrastruktur seien vielversprechend. "Nikola ist dabei, ein erneuerbares Wasserstoff-Ökosystem in den Vereinigten Staaten und Europa aufzubauen,..", heiße es in der Pressemitteilung. "Das in Phoenix ansässige Unternehmen hat bereits die größte Wasserstofftankstelle der Vereinigten Staaten am Hauptsitz gebaut und betreibt sie - mit der Möglichkeit, täglich über 1.000 Kilogramm Wasserstoff abzugeben und zu speichern. Künftige Nikola-Stationen werden 8.000 Kilogramm oder mehr Wasserstoff pro Tag produzieren und abgeben und werden die größten Stationen der Welt sein."Der Name "Nel" falle indes nicht. Auf Twitter schreibe Nikola-Boss Trevor Milton jedoch, dass es diesbezüglich in den kommenden Monaten News geben solle.Investierte Anleger halten an den Papieren fest, der Stopp sollte vorerst großzügig bei 0,52 Euro belassen werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link