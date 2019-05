Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,8439 EUR +11,79% (08.05.2019, 12:21)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,48 NOK (Norwegische Krone) -1,77% (07.05.2019)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (08.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Rally gehe weiter! Der Wasserstoff-Kracher Nel gewinne am Mittwoch weitere 11% und generiere damit erneut ein klares Kaufsignal. Grund seien die Q1-Zahlen und vor allem der beeindruckende Ausblick. Nel-Boss Jon André Løkke habe gesagt: "Das Interesse an Wasserstoff-Lösungen ist auf einem Allzeithoch mit großen Chancen, die noch vor uns liegen. Wir bestätigten unseren starken Marktausblick, da wir eine führende Position mit einer weltweiten Präsenz einnehmen, die Kostenführerschaft haben und bevorzugter Partner für Industrieunternehmen sind."Wie vom "Aktionär" erwartet, seien die Zahlen auf dem ersten Blick keine Offenbarung. Der Umsatz sei in Q1 um neun Prozent auf 122 Millionen Kronen gestiegen und der bereinigte EBITDA-Verlust habe sich von 16 auf 20 Millionen Kronen vergrößert. Doch wichtig sei die Zukunft. Und der Auftragsbestand unterstreiche das eskalierende Wachstum von Brennstoffzellen-Anwendungen und -Infrastruktur. So melde Nel einen Auftragsbestand von über 400 Millionen Kronen am Ende des Quartals, alleine zum Mai seien bereits wieder neue 200 Millionen dazu gekommen.Wie gehe es jetzt weiter? Seit Aufnahme in das Depot 2030 im August zu 0,36 Euro belaufe sich das Kursplus für die Abonnenten auf 135 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link