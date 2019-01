Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,54 EUR -0,37% (11.01.2019, 11:26)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

5,25 NOK -2,14% (10.01.2019)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (11.01.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das Wertpapier sei fulminant mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung in das neue Jahr gestartet. Doch die Norweger müssten nun die Früchte der zahlreichen angestoßenen Projekte ernten. Wie gehe es im Bereich der Wasserstoff-Züge mit Alstom weiter? Inwiefern profitiere Nel vom europäischen Busprojekt? Gebe es Fortschritte bei den aussichtsreichen Power-to-Gas-Projekten? Nel müsse in den kommenden Monaten die PS auf die Straße bringen und konkrete Aufträge liefern, um die hohe Börsenbewertung zu rechtfertigen.Enorm wichtig für die zukünftige Entwicklung von Nel bleibe das US-Start-up Nikola Motor. Im April steige in Phoenix, Arizona, die große Show. Dann präsentiere Nikola-Motor-CEO Trevor Milton seine Brennstoffzellen-Trucks der breiten Öffentlichkeit. Das Projekt dürfe keineswegs ins Wasser fallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: