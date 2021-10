Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (13.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Nel-Aktie profitiere am Mittwoch von der allgemein guten Stimmung im Wasserstoffsektor. Der Titel lege zur Stunde drei Prozent an der Börse in Oslo zu. Und das obwohl die norwegische Investmentbank ABG Sundal Collier (ABGSC) nicht gerade optimistisch sei für die Zukunft des Unternehmens.Die Analysten würden erwarten, dass der negative Trend aus dem zweiten Quartal anhalten werde. Nel befinde sich "nach wie vor in einem erheblichen Anlaufmodus, wobei die Lieferkette durch Kosteninflation und Corona-Beschränkungen vor Herausforderungen steht." So laute die Einschätzung in der am Mittwoch veröffentlichten Studie.Die Investmentbank berücksichtige in der neuen Analyse den niedrigeren Auftragseingang und höhere Kosten, die Nel in Q2 gemeldet habe. Dadurch würden sich "erhebliche negative Schätzungskorrekturen" in der Unternehmensbewertung ergeben, so die Studie. Daher würden die Experten ihre Halteempfehlung bekräftigen und das Kursziel von 20 auf zwölf Norwegische Kronen (von 2,03 auf 1,22 Euro) reduzieren.Engagierte Anleger beachten unverändert den Stopp bei 1,10 Euro, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link