Folglich müsse die Produktionskapazität von Elektrolyseuren mittelfristig erheblich gesteigert werden. Davon dürfte der Wasserstoff-Player Nel profitieren. Nel-Aktien würden allerdings lediglich etwas für spekulativ ausgerichtete Anleger bleiben. Denn die neuen EU-Ziele würden noch keine Aufträge bedeuten. Um seine milliardenschwere Bewertung zu rechtfertigen, müsse Nel in den kommenden Monaten größere Aufträge an Land ziehen.



Die Nel-Aktie gehört auf die Watchlist, so Alexandra Jarchau von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2022)



Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,3615 EUR +0,29% (20.05.2022, 11:12)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,955 NOK -0,21% (20.05.2022, 11:03)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:
A0B733

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (20.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die EU wolle ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland verringern. Dafür habe die Europäische Kommission in dieser Woche mehrere Initiativen vorgestellt. Unter anderem wolle sie die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff fördern und die Rahmenbedingungen für europäische Elektrolyseur-Hersteller wie Nel verbessern.Gute Nachrichten für Wasserstoff-Hersteller: Die Europäische Kommission habe in dieser Woche ihren Plan RePowerEU präsentiert. Darin fordere sie andere EU-Organe dazu auf, die Ziele für die Verwendung von erneuerbarem Wasserstoff zu erhöhen.So sollten das Europäische Parlament und der Europäische Rat das Industrieziel für das Jahr 2030 von 50 Prozent erneuerbarem Wasserstoffverbrauch auf 75 Prozent anpassen. Im Verkehrssektor solle das Ziel von 2,5 Prozent auf fünf Prozent steigen.Zudem verpflichte sich die Europäische Kommission dazu, die nächste Ausschreibung des eigenen Innovationsfonds für Großprojekte zu verdoppeln. Drei Milliarden Euro sollten in diesem Rahmen bereitgestellt werden - unter anderem für Hersteller von Elektrolyseuren.Der RePowerEU-Plan sei eine gute Nachricht für Elektrolyseur-Hersteller, so Jon André Løkke, CEO von Nel laut einer Pressemitteilung. Nel erwarte aufgrund der Nachricht eine verstärkte Investitionstätigkeit.Das Unternehmen habe bereits zuvor mitgeteilt, bis 2025 eine Produktionskapazität von zehn Gigawatt in Europa, Asien und den USA erreichen zu wollen.Die Europäische Kommission habe erst im März ihre Ziele für grünen Wasserstoff erhöht. So sollten in der EU jährlich zehn Millionen Tonnen produziert und zusätzlich zehn Millionen Tonnen importiert werden.Laut Nel werde Schätzungen der Industrie zufolge allein in Europa eine Elektrolyseur-Kapazität von 90 bis 100 Gigawatt benötigt. Insgesamt könnte bis 2030 also eine Elektrolyseur-Kapazität von bis zu 300 Gigawatt erforderlich sein.