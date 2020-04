Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (21.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Pure-Player Nel habe eine große Rahmenvereinbarung mit Lhyfe in Frankreich abgeschlossen. Dem Vernehmen nach sollten Elektrolyseure mit einer Leistung von bis zu 60 Megawatt über die nächsten vier Jahre bei den Norwegern in Auftrag gegeben werden. Die Meldung stütze die Nel-Aktie im schwachen Gesamtmarkt.Der Rahmenvertrag basiere auf einer unangekündigten Order von einem alkalischen A150-Elektrolyseur im März 2020 (Gegenwert: eine Million Euro) und umfasse nun weitere 20 Elektrolyseure über die kommenden vier Jahre."Wir sind stolz darauf, die bevorzugte Wahl für Lhyfe zu sein. Unsere Elektrolyseure haben eine beispiellose Erfolgsgeschichte, was die Kombination von hoher Effizienz und Zuverlässigkeit betrifft, und wir freuen uns, Lhyfe bei ihren Bestrebungen im Bereich Wasserstoff zu unterstützen", so Jon André Løkke, CEO von Nel.Dass die Wahl von Lhyfe auf die Technologie der Norweger falle, sei ganz klar positiv für Nel zu werten. An der Börse halte sich die Reaktion auf die Rahmenvereinbarung allerdings in Grenzen. Das dürfte auch dem schwachen Gesamtmarkt geschuldet sein.Nel bleibt eine der spannendsten Wasserstoff-Storys auf dem internationalen Kurszettel, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2020)