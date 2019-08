Börsenplätze Nel-Aktie:



0,679 EUR -0,15% (30.08.2019, 15:24)



6,77 NOK +7,04% (29.08.2019)



NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel habe in dieser Woche ein gemischtes Zahlenwerk präsentiert. Doch an den hervorragenden Aussichten habe sich für den Wasserstoff-Player nichts geändert. Zu dieser Einschätzung kämen auch die Analysten von Norne Securities, die ihre Kaufempfehlung für die norwegischen Papiere bestätigt hätten - und den Papieren neue Höchststände zutrauen würden.Analyst Karl Johan Molnes halte an der Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 11,95 Kronen (etwa 1,19 Euro) unverändert fest. Dies entspreche einem Aufwärtspotenzial von knapp 80 Prozent ausgehend vom aktuellen Kursniveau. Der Experte erwarte nach der Zahlenvorlage zum zweiten Quartal ein besseres zweites Halbjahr.Derweil warte der Markt weiter auf eine Meldung von dem wohl wichtigsten Partner: Nikola Motor. Der Firmenlenker des Start-ups, Trevor Milton, habe für diese Woche noch eine Neuigkeit in der Pipeline. Inwiefern diese Meldung mit Nel zu tun habe, bleibe abzuwarten.Mutige Anleger können eine erste Position eingehen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer ohnehin bei der spannenden Wasserstoff-Story an Bord sei, halte an den Papiere mit einem Stopp bei 0,52 Euro fest. (Analyse vom 30.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link