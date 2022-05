Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,3595 EUR +0,55% (03.05.2022, 16:56)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,50 NOK +2,58% (03.05.2022, 16:28)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (03.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.In den vergangenen Tagen habe die Nel-Aktie nur eine Richtung gekannt: nach unten. Am Dienstag habe das Papier des norwegischen Wasserstoffspeziallisten aber mit einem kleinen Plus zu einer Gegenbewegung angesetzt. Grund dafür sei die Auswahl von Nel als Technologielieferant für das Point-Tupper-Projekt von EverWind Fuels in der ostkanadischen Provinz Nova Scotia. EverWind Fuels wolle im Rahmen dieses Projekts die erste grüne Wasserstoffproduktionsanlage in Nova Soctia aufbauen und das Potenzial der grünen Wasserstoff-Wirtschaft für die Region erschließen.Bei den Anlegern komme die Nachricht gut an. Die Talfahrt der vergangenen Handelstage sei zumindest kurzfristig gestoppt. Für einen nachhaltigen Kursanstieg müsse die Nel-Aktie aus charttechnischer Sicht zunächst jedoch die 200-Tage-Linie bei umgerechnet 15,09 NOK (Norwegische Kronen) zurückerobern.Nel befinde sich weiter auf Kurs. Neben dem Point-Tupper-Projekt könnte auch die Verdingung zum Nordic Industry Center dem Unternehmen weitere Aufträge bescheren. Allerdings sollten die Norweger langsam aber sicher aufs Gaspedal drücken, um die sportliche Marktkapitalisierung von zuletzt rund 2 Mrd. Euro zu rechtfertigen. Wer investiert sei, bleibe derweil an Bord und beachte den Stopp bei 1,25 Euro, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2022)Börsenplätze Nel-Aktie: