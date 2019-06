Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (26.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Pure-Player Nel könne endlich wieder mit positiven Neuigkeiten ohne Bezug zur Explosion der Wasserstofftankstelle bei Oslo aufwarten: Die Tochter Proton Energy Systems werde Teil eines neu aufgelegten Forschungsprogramms des US Department of Energy. Dem Konsortium stelle das Fuel Cell Technologies Office (FCTO) des Ministeriums zwei Millionen Dollar bereit.Das Ziel: Die Erforschung von neuen Fertigungsmethoden im Bereich der Elektrolyseur-Fertigung, mit denen Materialeinsparungen und Leistungssteigerungen möglich seien. Dies sei von enormer Bedeutung.Denn nur durch Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen könne die Wirtschaftlichkeit der Elektrolyseure bei zukunftsträchtigen Technologien wie Power-to-Gas gesteigert werden.Sei jedoch in irgendeiner Art und Weise Nel doch betroffen, könnte sich dies wiederum negativ auf den Kurs der Aktie auswirken. Geduld sei gefragt, nach wie vor seien die Wasserstoff-Tankstellen der Norweger zur Sicherheit geschlossen. Laut der App h2.live sollten die Stationen bei Rostock, Hamburg und Stuhr "spätestens am 05.07.2019, 18:30 Uhr wieder verfügbar sein."Die Nel-Aktie bleibt siedend heiß. Wer investiert ist, sichert die Position mit einem Stopp bei 0,44 Euro ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2019)