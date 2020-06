Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (16.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Pure-Player Nel habe sich frisches Kapital durch eine Privatplatzierung beschafft. Das Unternehmen nutze damit das attraktive Kursniveau, um die Liquiditätssituation zu verbessern. Die frischen Mittel sollten laut Nel vielseitig eingesetzt werden. Anleger sollten die Ruhe bewahren und nicht in Panik verfallen.Die Norweger hätten rund 70,46 Millionen neue Aktien zu 18,45 Norwegische Kronen platziert. Der Preis liege damit lediglich 3,9 Prozent unter dem volumengewichteten Durchschnittskurs am Tag der Privatplatzierung. Damit würden der Gesellschaft 1,3 Milliarden Kronen (umgerechnet etwa 120,4 Millionen Euro) zufließen.Dass der Discount nur wenige Prozent unter dem Durchschnittskurs des gestrigen Tages liege, sei ganz klar positiv zu werten und unterstreiche das Vertrauen der Investoren in den defizitär wirtschaftenden Wasserstoff-Player.Dass Nel auf dem hohen Kursniveau im Eiltempo frische liquide Mittel einsammeln könne, sei ein Zeichen der Stärke. Es bleibe dabei: Nel gehöre zu den spannendsten Wetten im Bereich Wasserstoff auf dem Kurszettel.Neueinsteiger sollten bei der spekulativen Aktie allerdings einen klaren Kursrücksetzer abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär" . (Analyse vom 16.06.2020)