Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (17.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Am Mittwoch habe der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel die Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht. Im Anschluss an die Zahlenvorlage hätten zahlreiche Analysten den skandinavischen Wert erneut unter die Lupe genommen, das Fazit der Experten falle dabei allerdings sehr unterschiedlich aus.Das Analysehaus Jefferies habe Nel nach Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 23 Norwegische Kronen (2,27 Euro) belassen. Der Wasserstoffproduzent habe mit einer Verdoppelung der Auftragspipeline gegenüber dem Vorquartal stark abgeschnitten und einen rekordhohen Auftragseingang verzeichnet, so Analyst Will Kirkness.Auch die kanadische Bank RBC rate weiter zum Kauf. Das Votum laute "outperform" mit einem Kursziel von 22 Kronen (2,17 Euro). Der Anbieter von Lösungen zur Wasserstoffproduktion könne eine relativ gut gefüllte Auftragspipeline vorweisen, doch die Anleger dürften sich eher auf den Preisdruck und die schwächelnden Resultate fokussieren, so Analyst Erwan Kerouredan.Goldman Sachs habe Nel ebenfalls auf "buy" mit einem Kursziel von 17 Kronen (1,68 Euro) belassen. Der Wasserstoffproduzent habe einen starken Auftragseingang und -bestand berichtet, umsatzseitig aber erwartungsgemäß abgeschnitten, meine Analystin Zoe Clarke.Nel habe die langfristigen Wachstumsaussichten im Rahmen der Zahlen bestätigt, doch die Gewinnschwelle sei unverändert in weiter Ferne und ein konkreter Ausblick fehle. Das habe auch der J.P. Morgan-Analyst Jones moniert."Der Aktionär" bleibt auf lange Sicht optimistisch für das Unternehmen gestimmt. Ein Einstieg drängt sich derzeit allerdings nicht auf, so Michel Doepke. (Analyse vom 17.02.2022)