Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,063 EUR +5,12% (08.07.2020, 16:11)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

21,20 NOK -1,40% (07.07.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (08.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Nutzung klimafreundlichen Wasserstoffs solle in der Europäischen Union binnen zehn Jahren stark ausgebaut werden, um die Energiewende voranzutreiben. Die EU-Kommission habe dazu am Mittwoch ihre Strategie vorgelegt. Zur Gewinnung von "grünem" Wasserstoff seien Elektrolyse-Geräte notwendig, welche wiederum ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L) und Nel fertigen würden.So sollten mit öffentlicher Unterstützung bis 2024 die Kapazitäten auf eine Million Tonnen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien wachsen - sechs Mal so viel wie heute. Bis 2030 sollten es zehn Millionen Tonnen sein. Dies sei wichtig, um das Ziel eines klimaneutralen Europa bis zum Jahr 2050 zu erreichen, habe Kommissionsvize Frans Timmermans erklärt: "Mit der Entwicklung und dem Einsatz einer sauberen Wasserstoff-Wertschöpfungskette wird Europa weltweit führend werden und seine Führungsrolle bei sauberen Technologien bewahren."Die Wasserstoff-Strategie solle Investitionen voranbringen und dafür öffentliche und private Gelder mobilisieren. Nach Angaben der Kommission seien bis 2030 für den Bau von Elektrolyseanlagen 24 bis 42 Mrd. Euro nötig. Zum Aufbau von 80 bis 120 Gigawatt Sonnen- und Windkraftanlagen zur Energieversorgung bräuchte es zusätzlich noch 220 bis 340 Mrd. Euro.Europa treibe das Thema Wasserstoff massiv voran und wolle Jahr für Jahr Milliarden für die dafür notwendigen Anlagen wie Elektrolyseure investieren. Das spiele Unternehmen wie Nel oder ITM Power klar in die Karten. Doch die Börse habe bereits viel Fantasie bei den beiden Wasserstoff-Dauerbrennern eingepreist. Bei den Aktien sollten Neueinsteiger auf dem gegenwärtigen Kursniveau nicht mehr zugreifen. Wer bereits investiert ist, hält an den Momentum-Aktien fest, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link