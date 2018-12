Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (13.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Es gehe los: Hyundai nehme rund 6 Mrd. Euro in die Hand und gehe in die Wasserstoff-Offensive. Ziel sei es, die Produktionskapazitäten für Brennstoffzellen-Systeme von 3.000 auf 700.000 Stück bis 2030 nach oben zu schrauben. Rückhalt erhalte der Autobauer von der südkoreanischen Regierung - bis 2022 seien 310 Wasserstofftankstellen geplant. Der Pure-Player in diesem Bereich, Nel Hydrogen aus Norwegen, könnte Aufträge ergattern, denn das Unternehmen sei bereits in Südkorea aktiv. Die jüngste Offensive von Hyundai komme wie gerufen.Trotz der positiven Aussichten bleibe Nel nur spekulativ ausgerichteten Anlegern vorbehalten. Denn im Aktienkurs seien bereits einige Vorschusslorbeeren enthalten. Gerade das Großprojekt mit Nikola Motor dürfe nicht ins Wasser fallen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2018)Börsenplätze Nel-Aktie: